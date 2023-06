Rai, la morte improvvisa di Forleo. Mara Venier sconvolta: "Non ho parole, una settimana fa..."

27 giugno 2023 a

"Non ho parole". Mara Venier è costretta a piangere un altro lutto. Dopo la tragica morte del genero Pier Francesco Forleo, dirigente Rai e marito della figlia Elisabetta Ferracini, la conduttrice di Domenica In commenta affranta su Instagram la scomparsa di Gian Piero Raveggi, anche lui storico capo-struttura ed ex dirigente della tv pubblica. Soprattutto, Raveggi era amico intimo di Zia Mara, che infatti lo ricorda pubblicando una foto in compagnia sua e del compagno Nicola Carraro, abbracciati e sorridenti. "Ciao Gian Piero... amico da sempre... settimana scorsa eri venuto a casa a salutarci, abbiamo riso e ci siamo raccontati tante cose. Non ho parole, Chiara ti abbraccio forte forte". Purtroppo, tra i tanti commenti al post, non mancano anche in questo caso quelli dei complottisti che legano la "morte improvvisa" ai vaccini anti-Covid. Una tristissima eredità del biennio nero 2020-22.

Per Raveggi si sono spesi molti vip della tv italiana, tutti sconvolti. "Purtroppo da oggi il nostro grande amico Gian Piero non c'è più - ha scritto Amadeus sempre su Instagram -. Un immenso dolore. È stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia. Ci mancherai". Sulla stessa lunghezza d'onda Carlo Conti: "Purtroppo oggi il nostro grande amico Gian Piero non c'è più. Un immenso dolore. È stato un privilegio condividere uno dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie ai tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia".

Commossa anche Monica Leofreddi: "Il bene che ti ho voluto Gian Piero. Eri un signore di altri tempi, in una televisione di altri tempi. Eri l'amico, il marito, il padre, il nonno che tutti vorremmo avere. Era impossibile non volerti bene".