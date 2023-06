Carola, lo sfogo terremota Uomini e Donne: "Come sapete, ci siamo cascati"

28 giugno 2023 a

La rottura tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha deluso i tanti fan che speravano in una lunga e felice storia d'amore. Invece la relazione e la convivenza sono andate male e i due si sono detti addio. Senza però fornire altri dettagli. Per questo molti si chiedono quali siano le motivazioni alla base della crisi. Inoltre, hanno fatto molto discutere alcune voci su Federico. Si dice infatti che lui l'abbia tradita e che voglia partecipare al Grande Fratello Vip. Tante indiscrezioni che però al momento non ricevono conferme.

L'annuncio ufficiale sulla fine della loro storia d’amore è stato dato dall’ex tronista. Poi è arrivato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram il durissimo sfogo di lei: "Ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapete. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in tv. Grazie per tutti questi mesi di sostegno".

Carola insomma fa capire di aver bisogno di aiuto e comprensione. E non di chiacchiere. È chiaro però che una storia d'amore nata in tv alla fine viene spettacolarizzata, così come la sua fine. Del resto i due si sono lasciati all'improvviso quando invece sembravano una delle coppie più belle del Trono classico. Ma non è ora tutto quello che luccica.