Elisabetta Canalis, non è finita: subito dopo la foto in bikini...

Dopo la separazione dal marito Brian Perri, dal quale ha avuto una figlia, Skyler Eva, la ex velina Elisabetta Canalis non fa che postare foto che la ritraggono con abiti succinti e sexy, in pose ammiccanti. Nell'ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la soubrette - che vive in California - si mostra con un microscopico bikini. In uno scatto in particolare, fa uno zoom sul seno, in un altro invece sulla sgambatura inguinale dello slip. "Watch out", scrive poi nella didascalia della foto. "Stai attento".

Inutile dire che questo post ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti fin troppo lusinghiere. Ma le immagini della ex velina non sono state esattamente apprezzate da tutti. Per molti infatti Elisabetta Canalis sta diventando "troppo volgare" e la sua immagine non rispecchia più quella che tutti hanno amato di velina acqua e sapone.

"Elisabetta stai scendendo sempre più in basso... visto che c'eri potevi fare il primo piano", scrive una. "Ma togli il costume e amen", commenta un altro. "Questa potevi però risparmiarla, non ne avevi certo bisogno", si legge ancora. La delusione traspare soprattutto dai commenti delle sue follower: "Sei diventata davvero volgare", osserva una. Mentre un'altra ironizza: "Bravissime le estetiste che ti hanno fatto l'inguine".