Laura Pausini, scatta l'allarme: "Portate gli stivali", tutto rovinato?

Il maltempo colpisce anche Venezia, che deve fare i conti con l'acqua alta fuori stagione. E così, gli artisti che avevano organizzato i concerti in piazza San Marco, devono avvertire i proprio fan. Tra questi c'è Laura Pausini. La cantante faentina si esibirà di fronte al pubblico veneziano per ben tre serate di fila Eppure le previsioni sono tutt'altro che ottimistiche e vedono una marea con un picco di 95 centimetri, previsto per le 21:10, proprio l'ora dell'inizio del suo show. In sostanza l'acqua potrebbe raggiungere i 20 centimetri.

Da qui l'appello: "Portate gli stivali". Lo stesso cachet del concerto verrà devoluto alle zone dell'Emilia Romagna colpite duramente dall'alluvione. "Ho deciso di devolvere il mio cachet dei concerti a Venezia ai tre paesi dell’Emilia Romagna che più sono stati colpiti da questa tragedia", ha detto la stessa Pausini, nata a Faenza e i cui genitori risiedono ancora nella Regione emiliano-romagnola.

Intanto l’organizzazione è impegnata a tutelare la sicurezza dei presenti, dal momento che i concerti avverranno all’interno di un perimetro di allestimento che prevede un numero massimo di circa 5000 spettatori. Cifra, non è escluso, che potrebbe aumentare a causa degli assembramenti di persone incuriosite dagli spettacoli in corso.