Belen Rodriguez attraversa la strada? "Ma piantala", finisce a insulti

Problemi linguistici per Belen Rodriguez, cui non viene perdonato il minimo errore anche con l’alibi di essere di nazionalità argentina e non certo cresciuta in Italia, benchè sia qui, nel nostro Paese, che abbia fatto fortuna. La showgirl e Stefano De Martino stanno trascorrendo delle giornate molto rilassanti in vacanza con i figli, Santiago e Luna Marì (avuta con il suo ex-compagno, Antonino Spinalbese). Le voci che echeggiavano una crisi tra la showgirl e il ballerino sono state, perciò, lasciate sulla terraferma, mentre la coppia ha preso il largo su uno yatch lussuoso per passare alcuni giorni di vacanza con i figli. Ma non è questa la pietra dello scandalo. Nel documentare la vacanza, infatti, Belen ha pubblicato una serie di foto imperfette per commentare, con la sua solita ironia, l’andamento della vacanza.

Mai l’avesse fatto, perché sotto al post ha scritto: “Le pose di Belen, che disaggio l’autoscatto…”. È bastato aggiungere erroneamente una “g” di troppo per scatenare le critiche degli haters, pieni di veleno: “Che disagio avere i milioni e non saper parlare”, ma anche “Ma attraversa la strada e finiscila di fare la convinta”, e poi “Belen si scrive disagio con una sola G”, “che vitaccia…”, “leggi un libro…” e così via, nel peggiore dei modi. Una shitstorm gratuita, come spesso succede, ma Belen per fortuna sua è abituata da anni a confrontarsi con il peggio del web e, del resto, è pur sempre in vacanza con i suoi figli e con il suo Stefano, un amore solido, un punto di riferimento per la sua vita.

Alla faccia di chi insinuava una nuova crisi tra i due. Belen, dal punto di vista lavorativo, ha lasciato qualche mistero sul suo possibile addio a Mediaset, ancora non confermato, e nel frattempo sta facendo la mamma a tempo pieno. È recente, infatti, una foto pubblicata su Instagram, un ritratto familiare molto simpatico che, in pochissimi minuti, ha già raggiunto oltre 50 mila like. E in quel caso, di sicuro, il “disaggio” non c’è stato.