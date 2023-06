Alessia Marcuzzi, le foto hot in spiaggia che fanno impazzire l'Italia

Roberto Tortora 30 giugno 2023 a

Alessia Marcuzzi, popolare showgirl tornata a nuovo splendore dopo il passaggio da Mediaset alla Rai con “Bomerissima” e altre apparizioni di successo, è in cerca ora di attenzioni di altro tipo? A giudicare da alcuni suoi scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram sembrerebbe proprio di sì. Alessia si sta concedendo qualche giorno di vacanza al mare e, attraverso i social, sta consigliando ai follower anche i prodotti della sua linea beauty. Il suo profilo è un autentico successo, pieno di complimenti dei fan che la idolatrano. Nelle ultime stories, poi, la Marcuzzi ha mostrato tutta la sua bellezza senza tempo e i suoi supporters le riconoscono quella semplicità e naturalezza che ha conservato negli anni, rimanendo una ragazzina anche a cinquant’anni. Così, ecco un video e una foto boomerang dai toni davvero sexy.

Nel primo video ( clicca qui ) la conduttrice romana è sdraiata sul telo mare e si fa un video selfie in cui, muovendo le gambe, lascia intravedere anche zone “oscure”, il tutto camuffato da un gioco di luci/ombre che fa salire molto il testosterone.

Nella foto boomberang, invece, la Marcuzzi si lascia inquadrare da qualcuno che la immortala sotto il suo ombrellone da spiaggia. C’è, infine, anche un terzo video-boomerang in cui qualcuno la ritrae sdraiata sul lettino in totale relax. Non un unicum per il suo profilo, pieno di selfie e scatti personali molto invitanti, ma anche ricco di foto con sua figlia Mia e di racconti dei suoi progetti lavorativi. Con cinque milioni e mezzo di follower, Alessia Marcuzzi ha fatto centro non solo in tv, ma anche sui social, dove resta un’autentica icona di bellezza e stile.