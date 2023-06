Amadeus saldo alla conduzione di "L'Anno che Verrà"

30 giugno 2023 a

a

a

"Meno tre, meno due, meno uno: buon 2024!". Sarà Amadeus a traghettare i telespettatori di Rai1 nel nuovo anno. A rivelare la notizia è Davide Maggio sul suo sito che rassicura i fan del conduttore ravennate: nessuno si sogna di sostituire Amadeus sul palco de L’Anno che Verrà.

"Ora cambiano le regole". Rai, la bomba di Amadeus in diretta al Tg1

Anche perché non ci sarebbero i motivi: agli ottimi risultati conseguiti dalle edizioni nel galà di San Silvestro che lo hanno visto in qualità di cerimoniere, si aggiunge il contratto che lega Amadeus alla Rai e che prevede l'ingaggio anche per la notte del 31 dicembre. Viale Mazzini ha comunicato che il grande evento, per la prima volta, si terrà in Calabria, mantenendo il riserbo sulla conduzione.