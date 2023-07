Barbara d'Urso, la pesante indiscrezione: "Chi arriva al suo posto a Mediaset"

01 luglio 2023 a

a

a

Pomeriggio 5 non andrà più in onda. Stando a Mediaset, Canale 5 e Barbara d'Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più la trasmissione. "Mediaset - si legge in una nota diramata - ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete". Il contratto dell'artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali.

Una conferma arrivata dopo diverse voci che vedevano la conduttrice lasciare il Biscione. E ora - è la domanda - che ne sarà del suo spazio. Stando a DavideMaggio.it, portale esperto di retroscena televisivi, il posto della d’Urso sarà occupato da Myrta Merlino.

La giornalista, dopo la conduzione de L'Aria Che Tira su La7, ha lasciato la rete di Urbano Cairo. Per cosa ancora non è dato sapersi, ma rumors la vedono entrare dalla porta principale di Mediaset. Lei stessa ha rassicurato i suoi telespettatori: "Grazie per averci reso il programma leader del daytime. Ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto". Che sia lei la sostituta della d'Urso? Non resta che aspettare conferme ufficiali, al momento è tutto ancora incerto.