Barbara d'Urso, la reazione di Parpiglia accende i social: "Mai, mai, mai"

Barbara d'Urso dopo 15 anni lascia la conduzione di "Pomeriggio Cinque". Un passaggio storico a Mediaset che svela, di fatto, i piani per il futuro. Si vocifera che al suo posto nella fascia pomeridiana di Canale Cinque possa arrivare Myrta Merlino, l'ex conduttrice de "L'Aria che Tira" su La7. La nota con cui Mediaset ha annunciato il cambio di ruolo della d'Urso è stata piuttosto chiara: "Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali".

Ma nelle ultime ore fa discutere un tweet pubblicato da Gabriele Parpiglia: "Barbara d’Urso sapevo da tempo che non sarebbe stata confermata (seguiranno altri nomi non solo lei). Io devo essere onesto: negli anni insieme tra #pomeriggio5 e #domenicalive e ancor prima #mattino5 ; mi sono sempre divertito e ho imparato. In onda Barbara sapeva farti sentire speciale e tu davvero ti sentivi così. Complici insieme tra sorrisi, cazziatoni e notizie (mi diceva porta notizie sempre, sempre).

Barbara d'Urso, la decisione (storica) di Mediaset: dove non la vedremo più

Mi è spiaciuto nel tempo vedere che quel modo di fare era adottato per chiunque passasse o servisse e poi , poi sempre così… però quando ho capito , mi sono sentito meno speciale. Quando non citava i servizi o tagliava gli articoli per non far vedere le firme, lì ancor meno speciale (e la verità restava un mistero) . Ma lei mi ha dato un’opportunità e non va mai dimenticato. Mai. Mai. Mai". Sui social i fan della d'Urso si sono scatenati.