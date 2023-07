Mediaset, voci sui palinsesti: Stasera Italia alla Berlinguer. Cosa si prende Giordano

03 luglio 2023 a

Il dado è tratto. Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 34 anni. Le voci provenienti da Mediaset sembrano aver convinto la conduttrice a fare il grande salto. A quanto risulta a LaPresse la conduttrice avrà una prima serata e la striscia di Stasera Italia una settimana sì e una no, in alternanza con Nicola Porro, al posto di Barbara Palombelli che condurrà un nuovo programma oltre a ’Forum’.

Il talk in prima serata su Rete4 sarà probabilmente Controcorrente, condotto fino alla stagione appena terminata da Veronica Gentili, ora passata a Le Iene. La novità sostanziale sta nel fatto che la Berlinguer andrà in onda il martedì sera e Mario Giordano con il suo ’Fuori dal Coro si prenderà la prima serata del mercoledì.

"Rispetto al pensiero unico..." Berlinguer a Mediaset? Cosa sa la Chirico

Confermati sempre su Rete4 gli appuntamenti di Quarta Repubblica al lunedì con Nicola Porro e di Dritto e Rovescio al giovedì con Paolo Del Debbio. E Myrta Merlino? Per lei dovrebbe esserci ’Pomeriggio 5’, anche se Alessandra Viero potrebbe prendere l’eredità di Barbara d’Urso. A quel punto per la Merlino potrebbe esserci una trasmissione tutta sua alla domenica. Insomma le voci e le indiscrezioni in queste ore si susseguono, ma di fatto i giochi ormai sono fatti. E le decisioni sono state prese.