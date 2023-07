Salvo Sottile, ribaltone in Rai: ecco cosa si prende subito

04 luglio 2023 a

a

a

Il 7 luglio sarà tutto più chiaro. Stiamo parlando dei palinsesti Rai che verranno svelati sciogliendo ulteriori dubbi. Al momento l'unica certezza è che non ci sarà più Bianca Berlinguer. La conduttrice di CartaBianca si è dimessa dopo 34 anni di pubblico servizio. Ma è ancora un mistero il nome di chi la sostituirà. Al momento spuntano i nomi di Monica Giandotti, che ha salutato Agorà, Nunzia De Girolamo, in predicato di condurre un nuovo talk sul modello Funari, e Serena Bortone, che potrebbe anche prendere il posto di Gramellini.

"Mentana non mi ha creduto quando l'ho detto": Sottile, rivelazione esplosiva

Non solo, perché altre indiscrezioni riguardano il talk in prima serata di attualità e cronaca che dovrà condurre Salvo Sottile. Stando ai rumors quest'ultimo andrà in onda a gennaio. E ancora, si vocifera che alla guida de I Fatti Vostri arriva Tiberio Timperi. E più spazio a Elisa Isoardi, che prende la conduzione di Linea Verde Life.

"Perché mi chiamavano così": Alvaro Vitali spiazza Salvo Sottile

A sostituire Timperi a Unomattina dovrebbe invece essere Beppe Convertini. Dovrebbero infine essere confermati anche Emanuela Aureli, Umberto Broccoli, Paolo Fox e Stefano Palatresi. Tiberio Timperi sarà il quinto conduttore maschile di questa trasmissione dopo Fabrizio Frizzi, Alberto Castagna, Massimo Giletti, Giancarlo Magalli e Salvo Sottile. Per ora però non resta che attendere l'ufficializzazione.