La leghista Tovaglieri smaschera il Pd: "Lavoro e casa", prima gli immigrati

"Se domattina diamo una casa a quelle persone cosa fanno? Casa nuova vita nuova? Smettono di spacciare? Vanno a lavorare? Decidono di diventare dei cittadini modello? Che soluzione è?". Sul tema dell'immigrazione l'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, in studio a Zona Bianca su Rete 4, sfida Lorenzo Pacini, esponente Pd e segretario dei Giovani democratici della Lombardia, che domanda: "Li mandiamo tutti via?".

"La soluzione è alla radice - puntualizza la Tovaglieri -, qui ci sta chi può starci legalmente e con cui si possono fare delle politiche di integrazione. Tutti non si può". "Sapete quanti immigrati irregolari ha mandato via questo governo? Zero". "E quanti ne avete fatti arrivare voi?", ribatte la leghista. La discussione in studio si infiamma.

"Siete bravi a dire qual è il problema, ma mi dovete dire qual è la soluzione. La soluzione non può essere mandarli tutti via, non siete in grado di farlo, non l'avete fatto e non lo state facendo", prosegue il dem. "Intanto vi ringraziamo perché li avete portati tutti voi", "Non diciamo bischerate, ne stanno arrivando di più adesso grazie agli amici Orban e Polonia, e non vengono neanche ridistribuiti". "Perché prima invece erano ridistribuiti...", lo pizzica ancora la leghista. Secondo Pacini, la soluzione è "dare lavoro onesto combattendo il lavoro nero e dare le case popolari, che spesso sono vuote, sottraendole alle occupazioni abusive e dandole così a chi ne ha diritto". Che, seguendo la logica dell'esponente democratico, dovrebbero essere prima gli immigrati degli italiani.