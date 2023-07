Gerry Scotti, "costretto a ricorrere ai legali": imprevisto "dietro le quinte"

05 luglio 2023 a

Nuova avventura per Gerry Scotti. Il conduttore di Caduta Libera approda su Instagram e TikTok. "Sto preparando il mio nuovo sito. Ho aperto un profilo Instagram parallelo a quello ufficiale che si chiama @loziogerry, è più lieve e buffo e sta avendo un discreto successo. I ragazzi con cui lavoravo per il sito mi hanno detto che avrei potuto spaccare su TikTok ma ero perplesso. Così ho cominciato da studente".

Il presentatore ha infatti deciso di prendere lezioni da due famosi tiktoker. Non tutto è andato per il meglio. "Sono dovuto ricorrere ai legali per ricomprarmelo - ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni sul suo sito - perché un altro lo aveva registrato 15 anni fa e me lo ha dovuto vendere dopo che ho dimostrato di essere io Gerry Scotti. Sarà attivo dopo l’estate ma tecnicamente è già pronto".

Inutile dire che il suo arrivo sui social è stato un successo. E la cosiddetta "Generazione Z" gli sta insegnando molto, come "che l’orizzonte cambia ogni gradino che fai. Per troppi anni sono stato nella mia comfort zone, ma c’è un mondo diverso da esplorare, dove c’è la velocità di produzione, basso costo e si dà spazio alla creatività”. Intanto Gerry Scotti prosegue con i suoi appuntamenti in tv. I telespettatori lo possono vedere tutti i giorni alle 18:45 con Caduta Libera su Canale 5.