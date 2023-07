Federica Sciarelli, terremoto in Rai: "Quando mi daranno un calcio"

05 luglio 2023 a

In un’estate di profondi cambiamenti per Rai3, che ha perso tre pezzi grossi come Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer, a rimanere al suo posto è Federica Sciarelli. Il suo Chi l’ha visto sarà ancora una delle colonne portanti del palinsesto della terza rete della tv di Stato: una certezza in mezzo a tante sorprese legate agli addii più o meno dolorosi.

Intervistata dal settimanale Oggi, la Sciarelli ha fatto il punto della sua situazione: “Chi l’ha visto per me è casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non è che può restare un altro anno?’. Quando farò il 5% mi daranno un calcio”. Una frase, quest’ultima, che lascia intendere che anche lei non sarebbe al riparo da eventuali cali di ascolti: questo vale un po’ per tutte le reti e per tutti i conduttori, chiedere a Barbara d’Urso che a causa degli ascolti (e non solo) si è ritrovata in un paio d’anni dall’avere tre programmi a nessuno.

La Sciarelli ha parlato anche dell’influenza politica in Rai: “A me, che pure sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però ho visto andare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, Fabio Fazio, Lucia Annunziata. È una perdita grande, anche per la rete. Pessioni dall’alto? Arrivano sempre, sono i giornalisti che non devono farsi condizionare”.