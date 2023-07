Susanna Messaggio, pazzesca a 60 anni: come campa oggi

07 luglio 2023 a

Da mito della tv italiana anni Ottanta a "desaparecida". Susanna Messaggio, nell'immaginario del grande pubblico, è e resterà per sempre legata all'universo berlusconiano Fininvest-Mediaset, pur essendo cresciuta in Rai. Quindi, dagli anni Novanta, ancora giovanissima, ha mollato set e palcoscenici e si è allontanata dai riflettori, dedicandosi ad altro, tra grandi dolori personali e altrettante gioie professionali. Oggi, a 60 anni e con un fisico pazzesco scolpito da decenni di fitness, ha svelato al Corriere della Sera la sua "nuova vita".

Dopo gli esordi da top model, il debutto in Rai (passata da traduttrice dal tedesco a telefonista per Portobello, accanto al grande Enzo Tortora, "guadagnavo 200mila lire a puntata") e gli anni accanto a Mike Bongiorno, a Bis e Telemike (uomo "difficile ma generoso, puntiglioso e pieno di calore. Voleva giocare a tennis con noi e soprattutto voleva vincere. Si confidava spesso con me, mi ha sempre rispettata"), la Messaggio era uno dei "sorrisi" più amati dagli italiani. Strapagata, anche come volto di celebri pubblicità come quella dei pannolini Pippo, o per le copertine di Vestro e Postalmarket. Coccolata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello ("Quando mi vedeva mi sussurrava con divertita complicità: 'Abbracciami, così Sandra si ingelosisce'"). Poi un evento tragico ha interrotto la sua carriera e sconvolto la sua esistenza: la morte, a soli 8 mesi, della figlioletta. "Alice era una bella bambina all’apparenza sana, ma poi scoprirono un grave problema cardiocircolatorio - ricorda con il Corriere -. Era la mia prima figlia, quando morì mi fermai. Avevo vinto anche un dottorato in Psicopedagogia, ma non me la sentii di continuare". "Due anni dopo rimasi incinta di Martina, che oggi ha 25 anni, è specializzata in Scienze e Tecnologie agro-alimentari e un giorno mi ha fatto piangere: è tornata a casa e si è scoperta la nuca, dove aveva fatto tatuare la lettera 'A' di Alice".

Oggi, spiega, non ha lasciato il mondo della tv. Semplicemente, lavora con successo dietro le quinte: "Collaboro con numerose trasmissioni come autrice e come consulente, con la mia agenzia, Messaggio Consulting, ci siamo specializzati in salute e benessere e diamo il nostro contributo. Ho dieci dipendenti e oltre a questo insegno all’università, per esempio nel Dipartimento di Moda, Arte e Benessere della Bocconi". Ed è tornata, da pubblicista, anche a un suo vecchio amore, il giornalismo: "Scrivo su numerose riviste e mi occupo anche di arte, la mia grande passione. A proposito di restare in forma: percorro chilometri al giorno per Milano nelle mie riunioni con i clienti. Altro che diete da fame!". E le foto su Instagram, in cui si mostra sempre radiosa e super-attiva, lo confermano.