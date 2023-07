Fabio Fazio inchiodato dall'ad Rai: "Prima ancora del mio arrivo"

08 luglio 2023 a

a

a

Roberto Sergio non ci sta a sentir dire che la Rai è diventata la tv della destra. L'amministratore delegato della televisione pubblica presentando ieri a Napoli i palinsesti della nuova stagione ha cercato di chiarirlo una volta per tutte. "Abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, innovare, sperimentare e mettere a punto palinsesti arricchiti di personalità, competenze, contenuti. Aggiungere vuol dire essere ancora più pluralisti di come la Rai è stata in passato", ha puntualizzato l'ad spiegando che "siamo abituati a leggere valutazioni diverse: chiamare Rai3 Telekabul non era giusto, così come oggi non credo che ci sia questa caratterizzazione di destra o centrodestra".

Ordine non rispettato, per Ranucci si mette male: in Rai rischia grossissimo



Quanto alle polemiche sull'addio di Fabio Fazio a viale Mazzini, Roberto Sergio ci tiene a precisare che "ha scelto di andarsene prima del mio arrivo come ad. Quindi non ho potuto fare altro che prenderne atto. Sono convinto che Report (che andrà al suo posto, ndr) farà i numeri". Sergio spiega inoltre, a proposito di Bianca Berlinguer, un'altra transfuga, che l'ha incontrata solo due volte. "Una sabato scorso", rivela l'ad, "e mi ha raccontato che da tempo si sentiva a disagio e che voleva fare una striscia quotidiana. Ma non era possibile. Ha intrapreso un’altra avventura. Le auguro buoni ascolti anche se non di vincere la prima serata".