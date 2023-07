Mediaset, trionfo-Pier Silvio: "Mi sono molto riconosciuta nelle sue parole", chi esce allo scoperto

09 luglio 2023 a

In questa pazza e scoppiettante estate di mercato televisivo, uno degli ultimi colpi a sorpresa - e che colpo - è quello che ha messo a segno Mediaset, che ha strappato Myrta Merlino a La7, dove conduceva il rodato L'aria che tira, programma di approfondimento politico del mattino. Myrta prenderà il posto di Barbara D'Urso: per lei una nuova collocazione, nella fascia pomeridiana, al posto di Carmelita che, come è noto, ha lasciato il Biscione e non senza polemiche. L'ex conduttrice di Pomeriggio 5, in una durissima intervista a Repubblica, ha infatti puntato il dito contro le modalità con cui sarebbe stata scaricata.

Ma tant'è, ora sulla rete ammiraglia Mediaset tocca a Myrta Merlino, che spiega presupposti e obiettivi in un'intervista a La Stampa di oggi, sabato 8 luglio. "Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare", premette. Dunque, un riferimento al suo nuovo editore: "Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferite ad un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull'attualità. Quello che lui ha definito un giornalismo popolare di qualità. E poi faccia fare a me una domanda: che cosa è la politica, quella vera, se non occuparsi della vita delle persone? Da quando ha abdicato a questo ruolo la politica è entrata in profonda crisi", ha spiegato Myrta Merlino.

Quando le fanno notare che la sintesi del suo pensiero è "meno gossip", ecco che la giornalista risponde: "I vertici Mediaset hanno intercettato il vento di una nuova epoca, c'è stato un tempo in cui la tv generalista era innanzitutto svago, sogno, fuga, mentre oggi in un mondo così difficile da capire, con un senso di incertezza e fragilità crescente, l'informazione deve essere semplice e chiara, per tutti, ma deve dare strumenti e consapevolezza per orientarsi. Una bussola", conclude una carichissima Myrta Merlino.