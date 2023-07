Rai, "show cancellato e star sparita": pesantissimo sospetto dopo i palinsesti

08 luglio 2023 a

Colpo di scena ai palinsesti Rai. I più attenti non hanno potuto non notare come dal "menù" per la stagione 2023/24 sia sparito uno show molto amato dal pubblico, quello di Roberto Bolle. Il prossimo anno Danza con me, lo show evento tutto cucito addosso all'étoile della Scala, il ballerino più famoso del pianeta (e non solo nel mondo della danza classica), molto probabilmente non ci sarà. Di sicuro, non nella collocazione classica.

Lo spettacolo è andato in onda ininterrottamente ogni anno dal 2018, la sera dell'1 gennaio. Un'apertura di nuovo anno in grande stile, un mix di cultura altissima e comunicazione pop. Il responsabile della distribuzione Rai Stefano Coletta, ex "padre padrone" dei palinsesti della tv pubblica, pressato dai giornalisti alla presentazione della prossima stagione a Napoli ha dovuto ammettere: "Roberto Bolle non sarà più in apertura dell’anno, ma si sta ragionando su nuova collocazione". Secondo alcune indiscrezioni, però, la permanenza in palinsesto di Danza con me è tutta da vedere, e lo show rischia di venire in ogni caso rivisto in maniera pesante.

Motivo? Come suggerito dal sito specializzato Gossipetv forse dipende anche dal rendimento dello show in termini di ascolti, decisamente in costante flessione. I numeri parlano chiaro. Al primo e al secondo anno, con ospiti internazionali del calibro di John Malkovich e star di prima grandezza come Vasco Rossi e Alberto Angela, Danza con me aveva fatto il pieno sfiorando i 5 milioni di telespettatori, anche grazie alla verve dei conduttori Pif e Virginia Raffaele.

La curva inizia a scendere leggermente con la terza edizione (Bolle affiancato da Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari) per poi crollare sensibilmente dalla quarta: nel 2021 Danza con me si ferma a 3.848.000 telespettatori (17% di share), ancora peggio nel 2022 con 3.579.000 utenti (18,20%) per poi toccare il minimo lo scorso gennaio (2.798.000 spettatori e 17,90%). Troppo pochi, per una prima serata su Rai1. E forse, suggerisce ancora il sito, molto ha inciso anche il fatto che lo show non fosse più in diretta. Qualcosa, insomma, dovrà cambiare.