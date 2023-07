Maria De Filippi, Raffaella Mennoia confessa: "Un grande imbarazzo"

08 luglio 2023 a

"Maria De Filippi, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro", Raffaella Mennoia lo ha detto in un'intervista al settimanale Gente. Poi ha svelato un aneddoto sul loro primo incontro: "La prima volta che l'ho conosciuta ero molto in imbarazzo, perché io ero abituata a vederla sempre, ma da casa. Era gentile, serena, infaticabile, rispettosa del lavoro di tutti e di rara educazione. Non è cambiata da allora, è rimasta così".

La Mennoia, autrice storica di programmi come C'è Posta per te e Temptation Island nonché braccio destro della De Filippi, ha poi aggiunto: "Maria è un faro per me, un esempio. Lei cura le produzioni con energia e dedizione uniche. È una donna generosa, che non lesina complimenti verso chi lavora con lei, spesso riesce a dare alla redazione tanti meriti, togliendoseli lei".

Infine la Mennoia ha svelato in base a quali criteri sono state scelte le coppie di questa edizione di Temptation Island, che con le prime due puntate ha già ottenuto degli ottimi ascolti: "In fase di casting metto in campo un istinto da giocatore d’azzardo. Mi lascio guidare dall'istinto e scommetto sulle persone che penso siano adatte. Per selezionarne sette ne ho viste 150".