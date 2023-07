Fiorello rompe il silenzio: "Viva Rai 2 mai più in via asiago"

09 luglio 2023 a

Ora scende in campo direttamente Fiorello. Lo fa su Instagram, dove chiude le polemiche relative a Viva Rai 2, la sua trasmissione super-cult che, però, ancora non è in palinsesto. La ragione? La rivolta dei residenti di via Asiago, che hanno protestato per il rumore e per le conseguenze in termini di decoro che avrebbe la trasmissione dell'alba.

Fiorello va dritto al punto, tranchant: "La trasmissione non si farà mai più a via Asiago". Dunque lo showman siciliano si scusa con gli abitanti del quartiere: "Non pensavamo che il programma prendesse quella piega, invece si è sviluppato e ci ha preso la mano col pubblico che arrivava da tutta italia", ha ammesso, riconoscendo il disagio per tutto quel rumore sin dalle primissime luci dell'alba.

E ancora, ha aggiunto: "Se il programma si farà comunque, non si farà a via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se la troveremo si farà, sennò Viva Rai 2 sarà solo un ricordo. Ma noi contiamo di trovare una bella location", conclude Fiorello. Insomma, la partita è ancora apertissima e, ad oggi, di certezze non ce ne sono.