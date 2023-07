Ilary Blasi, "addio definitivo": rumors, la rasoiata di Pier Silvio scuote Mediaset

09 luglio 2023 a

Ilary Blasi potrebbe essere la prossima epurata di lusso di Mediaset. Neanche la storica amicizia con Silvia Toffanin sembra poterla salvare: d’altronde Pier Silvio Berlusconi deve dirigere l’azienda come meglio crede e la sua volontà di limitare il più possibile il trash di Canale 5 è chiarissima. Dopo aver fatto fuori Barbara d’Urso, che fino a dicembre è però ancora sotto contratto ma senza alcun programma da condurre”, adesso sembra arrivato il turno della Blasi.

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi non ha suscitato grande interesse nei telespettatori, con i dati di ascolto che sono stati tutt’altro che esaltanti, soprattutto se paragonati a quelli eccellenti che sta invece facendo registrare Temptation Island. Non sorprende quindi che l’Isola sia stata messa in stand-by: è molto probabile che l’anno prossimo non farà parte dei palinsesti di Mediaset. Ciò significa che la Blasi rimarrà senza un programma da condurre. Berlusconi ha specificato che l’azienda non è insoddisfatta del suo lavoro, ma che sono state fatte altre scelte dal punto di vista editoriale.

La Blasi ha esordito a Mediaset oltre vent’anni fa: era il 2001 quando apparì per la prima volta sullo schermo in qualità di “letterina” di Passaparola. Nel corso del tempo si è poi affermata in qualità di risorsa preziosa, conducendo tanti format di successo, da Le Iene al Grande Fratello, passando per l’Isola dei Famosi.