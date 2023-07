Barbara D'Urso, siluro contro Myrta Merlino: "Eccomi con...", ora è guerra totale

10 luglio 2023 a

È guerra tra Barbara d'Urso e Myrta Merlino. Con la prima sostituita dalla seconda su Canale 5, il clima tra le mura di Mediaset è tesissimo. Pier Silvio Berlusconi, ad del Biscione, ha giustificato il cambio di passo con la necessità di fare più informazione. Una scelta non presa bene dall'ex conduttrice di Canale 5. A maggior ragione dopo le prime parole di chi le ha "scippato" il posto.

"Sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare - ha detto l'ex volto di La7 -. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Mi avvicino con umiltà ed empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro".

Frasi non passate inosservate agli occhi attendi della d'Urso che replica con una chiara frecciata. "Con la mitica Nunzia vi abbraccio, ricordando Bari vecchia con le mie amiche casalinghe", dice a corredo della sua ultima foto pubblicata su Instagram. In attesa di sapere cosa sarà del suo destino quando il contratto con Mediaset scadrà, la d'Urso lei si è lanciata nell’organizzazione di eventi, fondando l’agenzia B&Fable con l’amica Francesca Caldarelli.