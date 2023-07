Barbara D'Urso, la foto dietro l'addio a Mediaset? "Pronta a querelare"

09 luglio 2023 a

Il caso-Barbara D'Urso si complica. La premessa è sempre il traumatico addio a Mediaset, dove è stata sollevata da Pomeriggio 5. Ma ora c'è di più: Dagospia infatti ha sganciato una nuova bomba. Quale? Presto detto: secondo quanto scritto dal sito diretto da Roberto D'Agostino, dietro la decisione di sollevare dal suo incarico Carmelita ci sarebbe... una fotografia.

Il tutto viene rilanciato da Giuseppe Candela, il quale scrive che una delle motivazioni dell'addio della D'Urso sarebbe uno scatto. L'immagine in questione ritrae la conduttrice alla festa di compleanno dell’amica giornalista Annalisa Venezia, intenta a mimare la stessa posa che ha tenuto durante le celebrazioni del funerale di Silvio Berlusconi: le mani giunte a mo’ di preghiera e sguardo rivolto verso l’alto. La foto ha subito fatto il giro del web.

"Secondo quanto dicono a La7...": D'Urso e l'addio a Mediaset, ora tutto torna?

A questa teoria, però, ha reagito proprio Barbara D'Urso. E lo ha fatto in modo durissimo sulle sue stories su Instagram, dove ha minacciato denunce per diffamazione per poi tornare a parlare del suo addio a Pomeriggio 5, ribadendo di aver trovato lesivo il comportamento del Biscione nei suoi confronti.

E ancora, Carmelita ha rimarcato di voler querelare chi farà circolare la fotografia senza il suo consenso: quell'immagine, ha aggiunto, avrebbe dovuto restare privata, insomma non di pubblico dominio.