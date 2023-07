Barbara D'Urso, stoccata-Branchetti: "Solo quando va in vacanza..."

10 luglio 2023 a

Grande ritorno per Simona Branchetti alla guida di Morning News, il programma mattutino di Canale 5. La conduttrice ha infatti preso il posto, seppur temporaneamente, di Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Proprio su quest'ultima e su Barbara d'Urso si è soffermata la Branchetti in una lunga intervista a Nuovo Tv. A riguardo la conduttrice ha ammesso: "Non ho modo di incrociarle…Quando vanno in vacanza incomincio a lavorare". Ma con la d'Urso la Branchetti ha qualcosa in comune, la passione per il ballo.

"Da ragazzina - ha ricordato - facevo ginnastica artistica, poi ho scoperto i balli latino-americani e me ne sono innamorata". Motivo per cui ora deve trovarsi un ballerino a Milano, "se no mi ritrovo arrugginita". Alla domanda se ha mai dovuto gestire un imprevisto in diretta, il volto di Mediaset non si tira indietro. È accaduto lo scorso anno durante un collegamento. "È stato un episodio imbarazzante, ma divertente".

Ecco il motivo: "Rispondendo all’inviata la signora ha detto: ‘Con questo caldo mare bellissimo ci si rinfresca anche la pa**ta". Una "battuta - l'ha definita la presentatrice - che tra amiche si può fare, ma in diretta…Anche no!". Non a caso il filmato ha fatto il giro del web.