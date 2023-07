Barbara D'Urso, "cosa le hanno riservato": chi spara a zero contro Mediaset

10 luglio 2023 a

L’era di Barbara d’Urso si è ufficialmente conclusa in Mediaset. Sebbene sia legata all’azienda da un contratto che scade a dicembre 2023, la conduttrice ha perso il timone di Pomeriggio Cinque e di fatto è fuori dai palinsesti televisivi. Negli ultimi giorni si fa un gran parlare della d’Urso, che comunque sembra non essersi lasciata benissimo con il Biscione: probabilmente si aspettava maggior riconoscenza.

Allo stesso tempo è però chiara la direzione che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di imprimere a Mediaset. Nelle ultime ore a sostegno della d’Urso ha parlato Alex Belli, che ha rilasciato un’intervista a SuperguidaTv: “A Barbara voglio un bene incredibile. Sono cresciuto con e dentro i suoi programmi. Senza ombra di dubbio, è uno dei volti storici di Canale 5 e mi dispiace che non faccia più parte della rete. Mi è dispiaciuto in particolare il trattamento che le è stato riservato. Secondo me si poteva trattare in modo diverso questa situazione”.

“Il vero problema - ha aggiunto l’ex concorrente del GF Vip a proposito del reality - non è il trash ma il linguaggio. Qualsiasi tipo di contenuto, anche quello più piccante o scabroso, deve essere trattato con la consapevolezza di essere in una televisione generalista che è piena di investitori pubblicitari. In questa edizione ci sono stati molti comportamenti spagliati. E le coppie? Tutte fumose e litigiose”.