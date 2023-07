Alessia Marcuzzi, valanga di insulti per la foto a piedi nudi: cos'è successo

Roberto Tortora 11 luglio 2023 a

Odio social: non solo per Chiara Ferragni e Aurora Ramazzotti, per Belen o per Ilary Blasi. Adesso gli hater hanno preso di mira un altro personaggio dello spettacolo. È Alessia Marcuzzi, l’ultimo bersaglio dei followers, dei leoni da tastiera che hanno scelto con cura la propria vittima. La colpa? Aver pubblicato su Instagram degli scatti in cui sorride spensierata, a piedi scalzi, con accanto i tacchi da spillo che usa spesso.

Certo, c’è chi immediatamente le ha fatto dei complimenti per la sua statuaria bellezza, chi ha scherzato con post del tipo: “Eri nel pinnettu di Temptations Island!!??”, ma altri si sono “divertiti” a offendere la conduttrice con dei commenti molto spinti: “Ma davvero stai con Stefano De Martino?”, chiede impudentemente un utente, accompagnato da altri con accuse pesanti: “Dillo che sei l’amante di Totti”, si legge su un altro post. Ancora, c’è chi scrive: “Se riesce a fare una cosa a tre è il mio nuovo idolo”.

Non è la prima volta che Alessia viene accostata a volti noti. ln particolare, Stefano De Martino è comparso più volte al suo fianco nei gossip e non è un segreto che tra Belen Rodriguez e la conduttrice non corra buon sangue. Infatti, è stata proprio la showgirl argentina una volta, durante le Iene, a confessare in un gioco che Alessia l'aveva chiamata per insultarla. Eppure, le due ad oggi hanno in comune la conduzione in passato di uno dei programmi più forti della tv: Le Iene. Una coincidenza? Stefano De Martino avrà cercato di riappacificarle? Intanto, però, pare che la crisi tra Belen e De Martino stavolta sia più grave del previsto e nemmeno una vacanza insieme in famiglia ha rinsaldato il rapporto. L’argentina ha rimosso un selfie in cui appariva con il marito, ha tolto i tag che li legavano, mentre lui si è recato a Londra solo con il figlio Santiago.