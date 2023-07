Pier Silvio, un terremoto a Mediaset: "Diciamolo chiaro, la colpa è di chi fa il prodotto"

11 luglio 2023 a

Per Pier Silvio Berlusconi quanto accaduto con il Grande Fratello Vip è acqua passata. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset l'amministratore delegato si è soffermato sui concorrenti squalificati dalla scorsa edizione. Tutti, chi più chi meno, non hanno rispettato il regolamento o le regole di buonsenso. Ecco che proprio su questo Pier Silvio tiene a precisare che "non ci sono state epurazioni, ma comportamenti che da editori noi non abbiamo considerato corretti. Punto".

Nulla, dunque, deve far pensare che la colpa ricada su Alfonso Signorini, da tempo alla conduzione del reality. "La strada è la solita, scegliere persone che abbiano storie da raccontare e possano creare dinamiche; è un prodotto televisivo, non stiamo parlando di chissà cosa. Si parla di difficoltà nella gestione della diretta h24, ma è sempre stato così. Gli autori si turnano, non è una questione legata alla durata, è una questione di capacità di controllare il prodotto".

Da qui la conclusione che assolve, in parte, i concorrenti: "Il cast può essere giusto o sbagliato. Non è colpa di un individuo, di un ragazzo essere in un certo modo e se perde il controllo. La colpa è di chi fa il prodotto, diciamolo chiaro. Colpa nostra, ci siamo un po’ distratti".