Mediaset, "il consiglio della De Filippi a Pier Silvio": cosa sta per accadere

La prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà piuttosto complessa. Sul finire della scorsa Pier Silvio Berlusconi è intervenuto in prima persona per imporre una linea durissima, che ha completamente snaturato il reality di Canale 5. Il timore degli appassionati del programma è che non possa più essere lo stesso di sempre, vista la svolta anti-trash imposta dai vertici di Mediaset.

Stando a quanto riportato da TvBlog, sarebbe in corso un “confronto anche accesso” ma sul qual l’editore ha le idee piuttosto chiare: “Consigliato magari, come alcuni dicono, dalla sua compagna Silvia Toffanin e dalla sua grande amica e sodale Maria De Filippi”. Altri tasselli sono aggiunti da Fanpage, che con le sue fonti ha confermato la volontà ferrea di Pier Silvio Berlusconi di offrire ai telespettatori un reality molto più filtrato, che non scada nel trash e soprattutto degli eccessi.

“Gli autori che in queste settimane stanno selezionando il cast del Grande Fratello e quello de La pupa e il secchione - si legge su Fanpage - starebbero applicando due regole ben precise. I due pilastri a cui attenersi sarebbero: ‘No influencer e no OnlyFans’, ci fa sapere una fonte. In particolare, nella casa (soprattutto tra i concorrenti sconosciuti) non sarebbero benaccetti personaggi nati sui social”.