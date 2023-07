Selvaggia Lucarelli in Rai? "Milly Carlucci non la vuole": il retroscena-choc

13 luglio 2023 a

Non c’è polemica a Ballando con le stelle senza Selvaggia Lucarelli. E forse è per questo che è stata riconfermata nella giuria dello show di Rai1, nonostante dopo l’ultima edizione sembrava che fosse veramente vicina all’addio. In una recente diretta su Instagram, Davide Maggio ha approfondito il discorso che riguarda Ballando: anche se non sono arrivate conferme ufficiali, la giuria non dovrebbe subire modifiche.

“Io credo che Milly Carlucci non voglia Selvaggia Lucarelli - ha rivelato - però credo che non abbiano la forza per dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione, è più di una sensazione”. È possibile che Maggio parli così perché è in buoni rapporti con la Lucarelli e quindi è a conoscenza di qualche dettaglio in più, che magari non può rivelare. Effettivamente fa strano che Selvaggia faccia ancora parte della giuria, dopo che la scorsa edizione si è conclusa con molte polemiche e un clima a dir poco avvelenato.

"Credo che anche alcuni nomi del cast - ha aggiunto Maggio - per esempio Francesca Barra che pare possa essere una concorrente, siano scelti per mettere in difficoltà Selvaggia e farle dire ‘sapete che c’è, io non ce la faccio più’”. La giornalista non sembra però intenzionata a mollare e tutto sommato ciò andrebbe bene anche alla trasmissione, perché di certo la situazione complessa e le polemiche fanno share.