Anna Falchi, disastro in diretta: "I fott*** vostri", imbarazzo in Rai

Ieri, giovedì 13 luglio, è andata in onda, in seconda serata, la presentazione dei palinsesti della Rai. Una cerimonia che è servita a presentare al pubblico la nuova stagione tra fiction e programmi che riempiranno i canali del servizio pubblico da settembre. E il primo blocco ad essere presentato è stato quello del day-time, ovvero tutti i programmi della fascia diurna di viale Mazzini. Biggio, presentatore e conduttore della serata, ha inventato un format su due piedi: 20 secondi a testa per ogni conduttore del day-time per presentare il proprio programma. E quando è toccato ad Anna Falchi e a Tiberio Timperi per presentare I Fatti Vostri, qualcosa è andato nel verso storto.

La Falchi ha detto: "Ricordatevi di guardare il nostro programma i Fotti Vostri". Una svista e una gaffe che nessuno lì per lì ha sottolineato. Sui social però la frase di Anna Falchi è diventata virale in pochissimi secondi.

E così Biggio al termine del giro delle presentazioni dei conduttori ha affermato: "Anna ha detto Fotti Vostri, forse voleva dire Fatti Vostri". Piccolo momento di gelo sul palco e poi un applauso per stemperare la tensione. Sono cose che capitano. La Falchi ha strappato un sorriso a tutta la platea.