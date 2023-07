Luciana Littizzetto? "Pensa, povera bestia": chi la gela ai palinsesti Warner

13 luglio 2023 a

Luciana Littizzetto, durante le riprese del promo di Che tempo che fa con Fabio Fazio, secondo quanto si legge in un post pubblicato sul suo profilo Twitter dal giornalista Ruben Trasatti, è stata morsa da un ragno violino. "Pensa, povera bestia...", ha ironizzato il conduttore. E la comica, nuovo volto di WarnerBros, ha a sua volta rilanciato: "Vi rendete conto com’è stare con lui?!".

Tant'è, ha proseguito la Littizzetto, durante la presentazione dei palinsesti di Discovery dove approda dal 15 ottobre sul Nove l'ex programma della Rai, "è sempre emozionante essere in una casa nuova. L’idea di essere in un luogo pieno di idee, dove si sperimenta senza l’assillo degli ascolti è molto vivo e giovane. Questo mi piace un casino".

Quindi ha aggiunto la "spalla" di Fabio Fazio: "Le chiusure non portano bene, i contro non portano mai a niente di buono. L’apertura, l’inclusione, la circolazione delle persone, anche in base ai talenti a quello che si è capaci di fare, sono la cosa migliore. In un mondo globalizzato fare tutte queste scatole non ha più senso" e anzi il passaggio a una televisione con un target giovane come il Nove "Mi sembra sia un upgrade, un andare avanti". "La tv non si fa contro", annuisce Fazio, prima di raccogliere la gomma da masticare che Luciana ha appena attaccato al tavolino.