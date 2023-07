Elena Santarelli fatta fuori, "l'ha presa malissimo": esplode il caso in Rai

14 luglio 2023 a

Elena Santarelli è fuori dai palinsesti Rai, nonostante si fosse parlato di un nuovo programma per lei nel pomeriggio di Rai 2. La trasmissione, che sarebbe dovuta essere simile a Detto Fatto, avrebbe dovuto parlare a un pubblico giovane, ma alla fine l'idea sarebbe stata abbandonata, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi. Lo spazio che avrebbe dovuto occupare la Santarelli è quello che poi è stato riservato alla conduttrice radiofonica Ema Stokholma.

Questa decisione avrebbe lasciato l’amaro in bocca alla Santarelli. “Pare che l’abbia presa malissimo”, si legge sul noto settimanale. Per quanto riguarda la Stokholma, TvBlog ha rivelato nelle scorse settimane che a settembre continuerà a condurre Radio 2 Happy Family. Si tratta dello show radio televisivo di Radio 2, che va in onda in contemporanea su Rai 2 per tutta l’estate e che a quanto pare andrà avanti anche a settembre.

A partire dalla prossima stagione televisiva dovrebbe andare in onda una versione speciale dello show dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18. Il pubblico sarà presente nello studio di via Asiago e potrà interagire con i conduttori. Dunque, è probabilmente questa la fascia oraria riservata alla Stokholma e che avrebbe dovuto vedere protagonista la Santarelli.