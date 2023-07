Alessia Marcuzzi a Belve? "Potrei fare danni": confessioni pesantissime

14 luglio 2023 a

Alessia Marcuzzi confermata in Rai. Così la conduttrice, ex Mediaset, si avvicina alla seconda edizione di Boomerissima. Eppure quello su Rai 2 non è l'unico programma per cui farebbe carte false. Alla domanda su quale trasmissione non si sarebbe persa per nessun motivo, la conduttrice ha risposto Belve, noto programma di Francesca Fagnani.

"Io - ha ammesso su davidemaggio.it - sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema". Il motivo è chiaro: "Se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai". Intanto è prontissima per il suo Boomerissima. Quest'anno però non mancheranno novità: "Cercherò di definire meglio boomer e millenial perché anche io non sono una vera boomer, faccio parte della generazione x". Ma non solo: "Mi piacerebbe fare dei balli anche con le musiche dei millenial".

Tanti gli ospiti degli anni ottanta e novanta che sono stati cercati per lo show. Uno, tuttavia, è quello che Alessia avrebbe voluto sin dalla prima puntata: Rick Astley, noto tra le altre cose, per la canzone Never Gonna Give You Up, con cui esordì nel 1987. "Ci ho provato ma era impegnato e poi ci sono dei problemi di budget". Non manca poi un altro desiderio: "Vorrei anche qualcuno delle serie televisive storiche degli anni ottanta e novanta come Magnum P.I., A – Team, Charlie’s Angels".