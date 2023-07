Enrico Brignano e l'insulto al cantante neomelodico: "C'è una spiegazione"

14 luglio 2023 a

Dopo la polemica, ecco che arriva la spiegazione. Enrico Brignano ha scatenato l'ira dei napoletani dopo le offese rivolte a un cantante neomelodico, Mario Forte. Tutta colpa di un commento al video in cui si vede il cantante in una sua esibizione durante un baby shower. Sotto il filmato Brignano ha scritto "pattume". Immediata la reazione dei napoletani, tanto che è voluta intervenire la moglie di Brignano, Flora Canto, di origini partenopee.

"Cari amici napoletani... Tranquilli - ha scritto - Sarà Enrico a parlare con il cantante e a spiegare l'accaduto. È tutto ok. Noi amiamo follemente Napoli e la musica napoletana". Anche Forte aveva replicato con un lungo messaggio: "Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale. Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone".

E ancora: "Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo; ma purtroppo o per fortuna Napoli è come una madre per noi. Se le tocchi un figlio insorgono tutti i suoi fratelli. Sai a volte è dura rispondere, ci vuole forza. Gran parte della mia l’ho impiegata per sconfiggere la malattia. Ho stretto la mano alla morte, ma non è riuscita a tirarmi con sé. Il pattume ce l’ha fatta. Non lo dico per impietosirti, ma solo per far capire che dietro le persone c’è una storia. E tu non eri quella che credevamo. Allora capirai se non ho la forza di rispondere, ma con quel briciolo che mi resta ti auguro la nostra leggerezza, la nostra voglia di vivere e la facoltà di non definire pattume le altre persone. Sono molto dispiaciuto. A presto".