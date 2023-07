Pier Silvio Berlusconi, la dura legge a Mediaset: "Chi non vuole più vedere"

Sdeng

Il progetto di rivoluzionare Mediaset di Pier Silvio Berlusconi va avanti. E senza sosta. L'ad del Biscione ha infatti le idee molto chiare sul da farsi e così, come visto dai primi palinsesti, ci saranno parecchie novità nel corso della porssima stagione televisiva. Addio a Barbara d'Urso, via anche Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Dentro Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Alcuni programmi della tradizione del Biscione però resteranno, come ad esempio il Gf Vip o l'Isola dei Famosi.

E proprio sul Gf Vip si è fatto un gran parlare per le scelte di Pier Silvio Berlusconi che al momento avrebbe bocciato la lista dei concorrenti presentata dagli autori del reality condotto da Alfonso Signorini. L'ad di Mediaset avrebbe esplicitamente detto di no a due categorie di personaggi: influencer e Onlyfans. Il cambio di rotta del reality show è molto drastico, e Pier Silvio ha detto: "Ci sono limiti che non vanno superati… Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi". Insomma una vera e propria rivoluzione sta per partire proprio dalle parti di Cologno Monzese. E a quanto pare le novità sono ancora tutte da scrivere. Pier Silvio è determinato a cambiare volto a Mediaset abbandonando alcuni programmi del passato che hanno spesso portato sul Biscione l'etichetta del trash.