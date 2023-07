Sabrina Ferilli, la foto sulle scale che fa impazzire l'Italia: "Aspettando"

15 luglio 2023 a

a

a

Sabrina Ferilli si gode qualche momento di relax. L'attrice infatti si gode l'estate nell'attesa dei porssimi impegni lavorativi. E così la Ferilli regala ai suoi follower qualche scatto in questa caldissima estate. La Ferilli è apparsa con una foto sui social che ha tolto letteralmente il fiato ai follower. Seduta sulle scale, travolta dal caldo, con una gonna a fiori e una maglia che sottolinea le curve, la Ferilli commenta così lo scatto: "Apettando...".

Una immagine estiva che ricorda quasi l'atmosfera di Procida del Postino. Inutile dire che la foto in pochi minuti ha fatto letteralmente il giro del web. I follower sono completamente impazziti e hanno riempito di like la pagina facebook della Ferilli. E di certo nell'espressione dell'attrice si legge anche una certa sofferenza per il caldo che fa sentire tutta la sua forza in queste ore. Secondo le previsioni in alcune città e in alcune zone del Paese nei prossimi giorni si toccheranno anche i 50 gradi. Magari la Ferilli regalerà un altro scatto ai suoi fan, chissà dove...