Mediaset, Gerini al Gf Vip: "Lusingata, ma...": la risposta a Pier Silvio Berlusconi

Il Grande Fratello vip è un cantiere aperto. Come è noto Mediaset ha aperto una nuova fase e duqnue il programma proverà a tenersi alla larga dalla deriva trash degli ultimi anni. Una mossa che di fatto potrebbe cambiare radicalmente il volto di uno dei programmi di punta del Biscione. E così, mentre Pier Silvio Berlusconi ha messo alcuni paletti sulla lista di nomi prevista per la nuova edizione del reality show, i lavori per formare il nuovo cast sono partiti di nuovo.

Secondo alcune indiscrezioni anche lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha voluto proporre alcuni nomi per il format. E tra questi spiccano quelli di Ornella Muti e di Claudia Gerini. Se la prima ha voluto rispedire al mittente l'invito ("Io sono un'artista, non faccio trash"), la Gerini ha invece mandato un lungo messaggio a Mediaset per ringraziare e per prendersi un po' di tempo per riflettere: "Sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality.

Però io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso. Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito. Mi coglie completamente impreparata. Dovrei un pochino riflettere". Staremo a vedere quale sarà la decisione finale.