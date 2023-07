Cristina Parodi, che fine ha fatto? Sparita dalla Rai, come campa oggi

Roberto Tortora 17 luglio 2023 a

Che fine ha fatto Cristina Parodi, volto storico delle reti Mediaset, ma anche La7 e Rai, per tanti anni? La domanda la pone un telespettatore, il signor Bernardo da Roma, che ha scritto una lettera al settimanale NuovoTV, pubblicata dalla rivista nella sua rubrica “La Posta”: “Dov’è finita Cristina? Penso sia una delle più brave conduttrici in circolazione, eppure sembra essere sparita dai radar… Non è un vero peccato?”. La domanda del signor Bernardo è condivisa da molti, a rispondere di solito è Alessandro Cecchi Paone, che questa rubrica la cura personalmente, ma la risposta in questione stavolta non è firmata ed è questa: “In effetti sono diversi anni che la Parodi non conduce un programma in televisione, dove la sua ultima trasmissione risale a prima della pandemia. È difficile dire se quella di stare lontana dalla tv sia una sua scelta oppure se per lei scarseggiano le offerte”.

L’ultima conduzione importante di Cristina è stata quella dell’edizione 2017/2018 di Domenica In, non andata bene in termini di ascolti: “Anche se quel programma non ha riscosso molto successo, Cristina rimane una grande professionista” conclude poi NuovoTV. L’esperienza con la tv di Stato, per la moglie di Giorgio Gori, è cominciata quasi dieci anni fa da Milly Carlucci, come giurata del talent Altrimenti ci arrabbiamo”. Dopodiché, è entrata anche lei in conduzione con programmi come Così lontani, così vicini, presentato in coppia con Al Bano, La Vita In Diretta, guidato per tre anni insieme a Marco Liorni e Domenica In in cui ha avuto al suo fianco anche la sorella Benedetta, prima di chiudere con La Prima Volta, trasmissione del tardo pomeriggio domenicale.

