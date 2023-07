Cristina Scuccia, "ecco perché ha successo": bomba velenosa sull'ex suora

17 luglio 2023 a

Cristina Scuccia, la ex suora che è stata tra le più chiacchierate protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi su Canale 5, è finita ancora una volta nella bufera. Questa volta a criticarla pesantemente è stata l'attrice Corinne Clery, la quale ha rilasciato un’intervista al magazine Mio, in cui sostiene che la Scuccia ha avuto una precisa strategia che poi ha seguito durante tutte le puntate del reality.

"Credo avesse un piano preciso. Non ha mai voluto aprirsi, di tanto in tanto lanciava qualche pillola per tenere in sospeso il suo ruolo e attirare l’attenzione", rivela l'attrice nel corso del suo colloquio. "Se fossi rimasta un po' di più avrei detto qualcosa perché non condividevo i suoi atteggiamenti", aggiunge Corinne Clery. La quale ha provato spesso durante l'Isola ad avvicinarsi a lei. "Ho cercato di essere affettuosa e protettiva ma ogni mattina si svegliava di cattivo umore", dice ancora l'attrice che sottolinea coma la ex suora non sia mai stata affettuosa nei confronti dei suoi colleghi e compagni di avventura.

"Se non fosse stata un’ex suora non sarebbe stato un personaggio intrigante, per questo ha tirato un po’ troppo per le lunghe anche la storia con la persona speciale", conclude Corinne Clery. "E’ stata una stratega“.