Kate Middleton, le indiscrezioni prima del nuovo comunicato: cresce l'angoscia

Kate Middleton, al momento, non riprenderà la sua attività pubblica. Una dichiarazione che è una doccia gelata. La principessa del Galles continuerà dunque le cure contro il cancro e il suo periodo di convalescenza lontano dai riflettori. Ma questo comunicato ufficiale di Kensington Palace, il primo dopo l'annuncio pubblico della malattia, che afferma che Kate tornerà ai suoi impegni solo una volta che i medici le avranno dato il "via libera", preoccupa il mondo intero.

La principessa, 42 anni, ha subito un importante intervento chirurgico addominale (di cui non si conosce la natura) il 17 gennaio e, dopo qualche settimana, ha rivelato lei stessa che si sta sottoponendo a una 'chemioterapia preventiva' per il cancro. Da allora si sa poco o nulla delle sue condizioni. Anche se il marito, il principe William, nei giorni scorsi ha provato a rassicurare il pubblico. In una visita alle Isole Scilly, il primo da quando è diventato duca di Cornovaglia, il principe del Galles, interrogato sullo stato di salute della moglie e dei tre figli, ha detto: "Kate sta bene, grazie".

"Non tornerà agli impegni pubblici": Kate Middleton, l'annuncio ufficiale che preoccupa i sudditi

Un portavoce, parlando oggi alla stampa britannica, ha assicurato comunque che la principessa si informa costantemente del lavoro delle sue fondazioni, in particolare quella dedicata alla prima infanzia. Quanto al ritorno al lavoro della principessa, a Palazzo sono irremovibili: "Siamo stati molto chiari sul fatto che ha bisogno di spazio e privacy per riprendersi. Tornerà al lavoro quando avrà avuto il via libera dai medici".

Del resto, secondo quanto riportano alcuni media britannici, Kate Middleton è provata dalle cure e dalla chemioterapia che le danno diversi effetti collaterali, come debolezza, nausea e stanchezza. "Kate sta facendo grandi sforzi per nascondere" il dolore e il disagio "soprattutto ai bambini", rivela una fonte. "Purtroppo però sta diventando sempre più difficile".