Mara Venier, l'attacco inaspettato: "Paghiamo il canone e in tv c'è lei"

La polemica, forse più assurda dell'estate. Come è noto, Mara Venier da qualche tempo ha concluso la stagione di Domenica In che riprenderà poi a settembre come annunciato dalla stessa conduttrice in occasione della presentazione dei palinsesti Rai. Ma di fatto sul settimanale Nuovo una lettrice si è lamentata per le repliche estive del contenitore domenicale di Viale Mazzini: "Seguo Domenica In tutto l’anno ma vi dico la verità, vedere anche le repliche d’estate mi pare troppo. Mi chiedo, visto che paghiamo il canone e che la Rai riceve tanti soldi dalla pubblicità, non si potrebbe fare un programma di interviste o comunque di intrattenimento?".

Il settimanale ha risposto difendendo la Venier che non ha alcuna colpa della programmazione delle repliche. Inoltre, sempre Nuovo sottolinea che non tutti hanno la possibilità di vedere il programma durante il corso regolare della stagione e così c'è chi "recupera" con le repliche estive. Inoltre la Rai ha un palinsesto ricco di live sia dal lunedì al venerdì, come Estate in diretta con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini che nel weekend con Linea Verde, Linea Blu e tutti gli altri format in giro per l'Italia (e non solo).