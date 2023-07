Andrea Delogu-choc: "Con chi ho fatto debiti, unica strada per saltarmi"

18 luglio 2023 a

a

a

Tra Andrea Delogu e i suoi fan non ci sono segreti. Lo dimostrano gli ultimi festeggiamenti social della conduttrice. Su Twitter il volto del Tim Summer Festival ha celebrato un giorno importante, un anniversario che nulla ha a che vedere con l'amore. "In questi giorni festeggio 10 anni di analisi - ha cinguettato - Ho cambiato 3 psicologi (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All'inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l'unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!".

Andrea Delogu mezza nuda sul palco? Sotto al vestito... pazzesca a 41 anni | Guarda

Rispondendo a un follower che le scrive che sta finendo il suo percorso, fa poi sapere: "Io lo faccio a breve, siamo in chiusura ma con il lavoro che faccio mi tengo sempre il contatto in rubrica ahahah". Il percorso della Delogu è stato tutt'altro che semplice. Cresciuta nella comunità di San Patrignano assieme ai suoi genitori, la 41enne ha dovuto far presto i conti con la realtà: la dislessia, i primi passi nel mondo dello spettacolo fino al matrimonio con Francesco Montanari, finito all'inizio del 2021.

"Lo sai cosa sembra?": odio senza freni sulla Delogu per questa foto | Guarda

Oggi è tutta acqua passata. Al suo fianco c'è Luigi Bruno, un giovane modello. Anche con lui la Delogu festeggia un importante anniversario. "Due anni giorno per giorno - ha scritto su Instagram - Due anni. L'amore è una cosa semplice, per fortuna".