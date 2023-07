Gigi Hadid arrestata: droga, la super-modella rischia grossissimo

18 luglio 2023 a

Brutte notizie per Gigi Hadid. La super modella è stata arrestata con l'accusa di possesso di marijuana dopo essere volata alle isole Cayman dagli Stati Uniti la scorsa settimana. Secondo quanto riporta Tmz, la celebre modella è atterrata con un jet privato all'aeroporto internazionale Owen Roberts il 10 luglio. Gli agenti hanno controllato i bagagli con gli scanner trovando una piccola quantità di erba, seppur per uso personale.

Gigi e il suo compagno di viaggio sono stati arrestati con l'accusa di importazione di marijuana. Processata presso le Royal Cayman Islands Detention Center, ha ora ottenuto la libertà su cauzione ed è stata liberata in attesa del processo. Al momento solo una multa di mille dollari per una delle modelle più pagate al mondo.

Intanto la modella è al centro del gossip. Il motivo? La frequentazione di Leonardo Di Caprio. I due sono stati immortalati ancora uno al fianco dell’altra, questa volta negli Hamptons. Stando a Page Six, la coppia avrebbe trascorso il weekend insieme. Quanto basta a far pensare che "stanno insieme". Almeno questo è quello che riferisce una fonte alla testata statunitense, rivelando di averli visti festeggiare vicini per due sere di fila. Che sia vero?