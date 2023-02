Tg1, il dem Cozzolino arrestato? Cosa dimentica il giornalista

15 febbraio 2023 a

"È stato notificato il mandato di arresto europeo ad Andrea Cozzolino, eurodeputato, che poi è stato tradotto nel carcere di Poggioreale": la notizia è stata data dal giornalista Donato Bendicenti nel collegamento da Bruxelles col Tg1. Parlando di questo caso e in generale dello scandalo Qatargate, però, il cronista avrebbe dimenticato di dire che l'eurodeputato in questione è del Partito democratico. Un'omissione difficile da non notare.

"Le accuse sono quelle di corruzione e riciclaggio. Cozzolino è stato raggiunto dal mandato di arresto europeo mentre si trovava in una clinica per accertamenti", ha spiegato ancora Bendicenti. Che poi ha aggiunto: "Un altro deputato a cui era stata revocata l'immunità da parte del Parlamento europeo, Marc Tarabella, è stato portato a Bruxelles e in questo momento è a disposizione del giudice, che deve decidere se interrogarlo e trasformare il suo fermo in arresto oppure no. Ieri sono stati anche posti i sigilli agli uffici del Parlamento europeo dei due deputati e sono state perquisite le loro abitazioni in Belgio".

Lo scandalo di corruzione e riciclaggio di denaro, scoppiato al Parlamento europeo a dicembre, tiene ancora banco. Alcuni europarlamentari avrebbero ricevuto denaro in cambio della difesa degli interessi del Qatar. Delle indagini si occupano sia la polizia belga che quella italiana, le quali avrebbero già sequestrato diverse centinaia di migliaia di euro in contanti. Anche il Marocco, tra l'altro, è sospettato di aver corrotto gli eletti al Parlamento, in cambio di favori.