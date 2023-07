Rai, salta Peter Gomez: ribaltone, ecco chi sostituisce Bianca Berlinguer

19 luglio 2023 a





A viale Mazzini la composizione del puzzle palinsesti per l'autunno si fa sempre più complicata e spesso i nomi che circolano vengono bruciati nel giro di poche ore nel tentativo anche di sondare gli umori della politica più che dell'opinione pubblica. L'ultimo caso riguarda il sostituto o la sostituta di Bianca Berlinguer nello slot di Rai3 orfano di Carta Bianca. Ieri Repubblica ha rivelato di aver saputo che la Rai nella prossima stagione televisiva avrebbe deciso di affidare la trasmissione del martedì sera al giornalista Peter Gomez. A distanza di poche ore però è stata TvBlog.it a smentire l'indiscrezione.

"L’attuale direttore del Fatto quotidiano online non è nei pensieri dei dirigenti Rai rispetto al nuovo martedì sera di Rai3", si legge sul sito che puntualizza: "Cadono dunque anche tutte le indiscrezioni giornalistiche legate a questo nome. Indiscrezioni che oltretutto accostavano il nome di Gomez a quello del Movimento 5 stelle, che lo avrebbe spinto nel martedì sera di Rai3. In Rai però non la pensano così". TvBlog esclude il rientro in Rai di Michele Santoro e Massimo Giletti "il cui eventuale ritorno potrebbe avvenire nella prossima stagione televisiva su Rai Uno con un’Arena riveduta e corretta".

Il nome del sostituto della Berlinguer dovrebbe comunque essere finalmente svelato il prossimo martedì 25 luglio in occasione del CdA ma nel frattempo il toto-nomi va avanti: in lizza per accaparrarsi quel posto ci sarebbero già Roberta Giandotti, Luisella Costamagna e Manuela Moreno, ma da qui al 25 luglio ce n'è di tempo per spiazzare tutti.