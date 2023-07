Barbara D'Urso devastata per la morte di Purgatori: lo choc della conduttrice

19 luglio 2023 a

A piangere la morte di Andrea Purgatori anche Barbara d'Urso. "È stato un professionista rigorosissimo e serio", ha scritto sui social la conduttrice. La d'Urso parla infatti di "una enorme perdita per il giornalismo italiano". Il giornalista è morto a 70 anni a causa di una malattia fulminante. A darne la notizia i figli Edoardo, Ludovico e Victoria. Tra i suoi più grandi impegni la ricerca della verità sulla strage di Ustica.

Proprio Purgatori ha svelato le bugie e le omissioni di chi portava avanti la tesi di una bomba esplosa a bordo della compagnia aerea Itavia che il 27 giugno 1980 viaggiava con 81 persone a bordo rivelando come il disastro fosse stato causato dall'impatto con un missile.

Per ricordarlo nel migliore dei modi, La7 ha deciso di rimandare in onda "Roma Criminale" e "1993 - 2023 dietro le stragi di mafia (talpe, complici e vuoti a perdere). Si tratta delle due puntate di Atlantide che Purgatori ha condotto. Il primo appuntamento alle 14.15, è un viaggio nei misteri della Banda della Magliana e nella notte di Roma che da sempre li custodisce. Il secondo alle 21.15, nel giorno della strage di via D'Amelio: Purgatori ricostruisce con un lungo racconto la strategia eversiva di Cosa Nostra perseguita da Matteo Messina Denaro e dai fratelli Graviano.