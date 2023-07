Andrea Purgatori morto, l'orrore: "Fott***, avanti con la pulizia!". Chi è la belva

19 luglio 2023 a

Come ogni scomparsa dal dopo Covid, non manca lo sciacallaggio dei no vax sulla morte di Andrea Purgatori. Accade sotto il tweet di Raffaella Regoli, giornalista di Fuori dal Coro. Qui spuntano diversi commenti con le emoji delle siringhe. Il riferimento è chiarissimo: i no vax vogliono associare il decesso del conduttore alle vaccinazioni contro il Covid. Altri, poi, accusano il giornalista di essere "stato complice su Covid e 'vaccinazioni'".

Finita qui? Niente affatto. Tra i commenti ecco quelli più vergognosi: "Pro siero .. quindi fo**sega… avanti con la pulizia". Tra chi insulta spunta anche lui, Paolo Pace, già esponente del partito Ancora Italia e successivamente candidato alla Camera con Italia Sovrana e Popolare. È lui su Facebook a scrivere: "Il tempo è galantuomo", condividendo gli screenshot riguardanti il decesso di Purgatori e quelli relativi ai suoi interventi critici contro i No Vax nel corso della pandemia Covid-19. Nello screen anche il seguente commento: "L’ennesimo odiatore ultravax che se ne va per malore o malattia fulminante. Ancora negate la correlazione? Ok, allora è il karma".

Ma non solo, perché insulti simili appaiono anche nel gruppo Facebook Danni Collaterali. "Un altro mercenario in meno" scrive l’utente Filippo, "La sfoltita prosegue" commenta Lucia, "Bravo e serio. Rip" pubblica l’utente David, "Eppure ci credeva nel siero magico" scrive un’altra utente condividendo lo screenshot dell’intervento Twitter di Purgatori dove definiva i medici No Vax criminali.