Salvo Sottile in imbarazzo, bestemmia contro Elly Schlein: "La leader del por***"

Errore clamoroso per Salvo Sottile. Il conduttore de I Fatti Vostri è incappato in uno scivolone senza precedenti. Colpa del correttore automatico. Sulla pagina Facebook di Sottile è infatti stata pubblicata una bestemmia contro Elly Schlein, segretaria del Partito democratico. Ecco le parole nel mirino: "In occasione del 31 anni dalla strage di via d'Amelio dove persero la vita Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta, ci saranno la premier Meloni e la leader del P**** D** Elly Schlein".

Un errore non voluto. Non a caso il collaboratore di Sottile, colui dietro il post, ha voluto scrivere un altro post per spiegare quanto accaduto. "Mi scuso sinceramente per l’increscioso strafalcione nell’articolo pubblicato questa mattina e sulla pagina Facebook del direttore Salvo Sottile. Un episodio che mi risulta ancora di difficile comprensione, perché lontano anni luce da ciò che sono e da quello che scrivo normalmente. Non importa se si è trattato di una correzione automatica, di un refuso o di un hackeraggio del mio profilo. Vorrei solamente porgere le mie più sentite scuse a tutti, in primis al direttore Salvo Sottile, esente da ogni colpa, al Membro della Camera dei deputati Elly Schlein, alla Rai e a tutti coloro che hanno letto l’articolo".

Poco dopo, ecco le parole del diretto interessato. "Mi trovo a Barcellona, sto trascorrendo qualche giorno con i miei figli. Faccio questo video, una volta tanto, non per parlare di notizie, ma di qualcosa che mi riguarda. A ora di pranzo sono stato raggiunto dalle telefonate di alcuni amici e colleghi che mi avvisavano che in un post sulla mia pagina Facebook, c'era una bestemmia su una notizia che riguardava Elly Schlein, la segretaria del PD, una cosa grave di cui sono sinceramente dispiaciuto e rammaricato. È successo che un collaboratore della pagina, pubblicando il post è stato tradito dal correttore automatico e da una svista grave. Ma siccome la pagina è mia, il responsabile sono io, sono io che ci metto la faccia, mi voglio assumere tutta la responsabilità e scusarmi profondamente con chi ha letto quel post e soprattutto con la segretaria del PD Elly Schlein. A lei vanno le mie scuse più sincere".