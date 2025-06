FarWest, Ricci sbotta con l'inviata: "Siete al servizio di FdI"

Le indagini su fondi pubblici e nomine sospette a Pesaro sono state al centro dell'ultima puntata di FarWest, il programma condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Sotto la lente ci sono finiti 14 totem a forma di cuore realizzati con del polistirolo. Nel servizio mandato in onda durante la trasmissione si è parlato, in generale, di tutte le opere estrose presenti in città, "tutte volute dall'ex sindaco Matteo Ricci e tutte costate parecchio - ha spiegato la giornalista Manuela Iatì -. A realizzare le opere due associazioni, Opera maestra e Stella polare. Senza gara avevano rastrellato fiumi di denaro pubblico, pur non avendo i requisiti. Come facevano? Grazie a un fedelissimo di Ricci".

"Nessuno di noi conosceva chi realizzava i lavori e tantomeno chi ci fosse dietro queste associazioni", aveva detto Ricci al programma qualche tempo fa. Oggi, invece, l'attenzione è tutta rivolta ai 14 totem a forma di cuore per Pesaro capitale della cultura, che sarebbero stati realizzati sempre da Opera maestra e che sarebbero costati 39mila euro. Quando l'inviata ha raggiunto il parlamentare europeo ed ex sindaco Pd di Pesaro. lui ha detto: "Capisco che non sapete come fare in questa campagna elettorale per le regioni, però anche basta, voi siete al servizio di FdI, arrivederci". "Sono accuse gravi, noi stiamo facendo un lavoro giornalistico", ha replicato l'inviata.