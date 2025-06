Carlo Legrottaglie, i funerali del carabiniere. Sciacalli a sinistra: "Se a sparare..."

Un commosso applauso ha accolto l'arrivo, nella chiesa di Santa Maria Madre a Ostuni (Brindisi), della bara del brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso in un conflitto a fuoco. Sulla bara, avvolta in una bandiera tricolore, è stato sistemato il suo berretto. Presenti in chiesa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e della Difesa Guido Crosetto, i vertici delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine. All'esterno della chiesa centinaia di persone stanno sfidando il gran caldo per l'ultimo saluto al carabiniere.

"Carlo era, è e sarà uno dei volti migliori delle nostre forze armate e dell'Arma dei Carabinieri. È l'esempio che servire significa essere fedeli ogni giorno al Paese e al giuramento, non a parole, ma nei fatti. E lo è stato fino all'estremo sacrificio". Lo ha scritto in un post su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Alla sua famiglia non posso offrire parole che leniscano il dolore. A nome mio e della Difesa posso solo fare una promessa, solenne: la famiglia di Carlo - ha proseguito Crosetto - sarà anche la nostra famiglia. Come lo sono per noi tutte le famiglie di coloro che hanno sacrificato la vita servendo l'Italia in uniforme. Oggi a rendergli onore a fianco del nostro presidente Sergio Mattarella, che ringrazio per la sua costante vicinanza, c'era idealmente tutta la Repubblica, tutto lo Stato. A Dio, Carlo".